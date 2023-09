MOVIDA BRINDISINA – ANCORA UOVA SUI TAVOLI DI UN PUB

Sono tornate le uova sui tavoli dei locali della movida brindisina. Ieri sera, poco dopo la mezzanotte, dal balcone di una abitazione sono state lanciate delle uova sui tavolini di un locale situato in via Santi.

“Sono molto rammaricato per quanto accaduto – afferma il gestore – e i clienti ora hanno timore anche a sedersi fuori il mio locale per paura di essere colpiti da oggetti lanciati dai balconi. Ho segnalato subito l’accaduto ad una pattuglia di Polizia che era nei pressi del Comune per un posto di blocco ma gli agenti non sono potuti intervenire perché impegnati in un’altra operazione. E dire che ci hannop anche privato di allietare le serate con la musica. Evidentemente non alcuni residenti non vogliono che ci siano locali nelle vicinanze di casa”.