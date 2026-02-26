Facebook Instagram
ISCRIVITI
rwe

Movida – Confcommercio Brindisi: “Si riavvii una fase di confronto tra le parti”

Confcommercio Brindisi oggi, in Commissione Attività Produttive del Comune di Brindisi, ha ribadito la necessità di riavviare una fase di confronto tra imprenditori del settore, associazioni di categoria, comitati di residenti e forze dell’ordine. “I cartelli dei sequestri ed i locali chiusi – ha ribadito Confcommercio – rappresentano una sconfitta per tutti. Ottima l’idea dell’Amministrazione Comunale di dar vita ad un Vademecum per i piccoli intrattenimenti musicali, ma bisogna andare oltre, individuando un punto di incontro tra le esigenze delle parti in causa”.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
eolico
no_fumo_torchiarolo
CARD CONTATTI TEKNOSERVICE
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning