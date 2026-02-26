Movida – Confcommercio Brindisi: “Si riavvii una fase di confronto tra le parti”

Confcommercio Brindisi oggi, in Commissione Attività Produttive del Comune di Brindisi, ha ribadito la necessità di riavviare una fase di confronto tra imprenditori del settore, associazioni di categoria, comitati di residenti e forze dell’ordine. “I cartelli dei sequestri ed i locali chiusi – ha ribadito Confcommercio – rappresentano una sconfitta per tutti. Ottima l’idea dell’Amministrazione Comunale di dar vita ad un Vademecum per i piccoli intrattenimenti musicali, ma bisogna andare oltre, individuando un punto di incontro tra le esigenze delle parti in causa”.