Movida – Corciulo (Confcommercio): “Senza ordinanza gravi ripercussioni per gli imprenditori del settore e per l’immagine della città”

Ecco cosa ha dichiarato il Presidente di Confcommercio Brindisi Gianni Corciulo: “La mancata emissione di una ordinanza sindacale per ottenere una deroga del limite di emissioni e dell’orario – almeno nelle giornate di venerdì e sabato – rappresenta un fatto negativo per la città e per i titolari delle attività della movida. E questo è ciò che abbiamo sostenuto anche nel corso di un vertice svoltosi in Prefettura alla presenza di tutti i sindaci e delle forze dell’ordine. Certo, comprendiamo anche la posizione del Sindaco Marchionna che chiede una condivisione del comitato dei residenti. Ma se non si riuscirà a fare sintesi chiediamo che proprio il primo cittadino imponga una regola che vada in direzione di una giusta mediazione tra le due posizioni. Ci sono in gioco centinaia di posti di lavoro ed anche il diritto, per i nostri ragazzi, di vivere la movida così come accade in tutte le città”.