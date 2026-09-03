Movida – Luperti e Greco: Il nostro territorio ha bisogno di una visione comune. Il Prefetto crei le condizioni perché ci sia una posizione condivisa in tutti i Comuni

Anche in riferimento alla gestione della “movida” la nostra provincia ha dimostrato di non avere la capacità di sintesi per giungere a soluzioni condivise. A stagione estiva pressoché conclusa, non si è giunti al varo di regolamenti capaci di disciplinare le attività della notte e questo ha comportato gravi danni per il settore, a partire da chi la legge la rispetta e quindi – in assenza di deroghe – non è andato oltre i confini stabiliti.

Si è assistito, pertanto, ad eventi musicali organizzati un po’ ovunque in maniera totalmente abusiva o con il solito sistema della richiesta della “scia” inviata il venerdì pomeriggio per un evento previsto il giorno successivo. Il tutto, a discapito di chi, invece, le regole vuole rispettarle senza fare ricorso a furbate.

A questo si aggiunge, poi, che il clima di incertezza ha favorito le migrazioni notturne di tanti giovani da un comune all’altro, con i rischi stradali facilmente immaginabili.

Da qui la necessità di provare ancora una volta a stabilire delle regole valide per tutta la provincia, con il coinvolgimento diretto di tutti i Sindaci e con un ruolo da protagonista del Prefetto per gli aspetti legati al coordinamento.

In tal senso, salutiamo con estremo favore l’iniziativa assunta proprio dal Prefetto per il capoluogo, attraverso la convocazione di un incontro per il prossimo 10 settembre.

Una volta stabilite eventuali deroghe, in ogni caso, sarà opportuno coinvolgere le polizie locali e la Guardia di Finanza per i controlli da cui dipende il corretto svolgimento delle attività della Movida.

Lino Luperti – capogruppo di Forza Italia alla Provincia

Michelangelo Greco – consigliere comunale