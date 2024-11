Movida – Niente musica per 30 giorni per cinque locali dopo i controlli della Polizia

Il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna ha sottoscritto una ordinanza con cui si vieta a cinque locali della movida brindisina di proporre musica, sia all’interno che all’esterno delle strutture, per l’intero mese di novembre. Per una di queste è scattato anche il divieto di sopensione dell’attività di somministrazione di cibi e bevande per sette giorni.

Il tutto giunge a seguito di una segnalazione della Questura dopo i controlli effettuati dalla Polizia attraverso cui sono state riscontrate ripetute violazioni in termini di emissioni sonore, anche attraverso l’organizzazione sistematica di eventi musicali con la presenza di dj. Il che richiede autorizzazioni collegate al pubblico spettacolo.

Si tratta di una prima importante vittoria dei residenti del centro storico nei confronti dei gestori dei locali della movida. Una questione che è stata oggetto anche di numerose denunce.