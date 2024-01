Movida – ventenne in coma: arrestato l’aggressore!

Torna a scorrere sangue nella città di Brindisi ed ancora una volta i protagonisti sono giovanissimi. Il fatto si è verificato poco prima delle tre del mattino nei pressi del Teatro Verdi, in una zona in cui ci sono molti locali della movida.

Tra due ventenni è scoppiata una lite che è degenerata in una scazzottata. Ad avere la peggio è stato uno dei due che è stramazzato al suolo perdendo conoscenza. Nel frattempo qualcuno tra i tanti testimoni dell’aggressione ha chiamato il 113 e sul posto sono arrivati gli agenti della sezione Volanti della Questura, oltre agli uomini della Squadra Mobile.

Il ragazzo ferito è stato trasportato in ospedale al Perrino. I sanitari lo hanno sottoposto ad un intervento chirurgico a seguito di un trauma cranico e adesso è ricoverato in rianimazione in coma farmacologico.

Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato che ha fermato l’autore di questo ennesimo incredibile fatto di cronaca. In nottata è stato trattenuto in Questura a disposizione del pubblico ministero di turno il quale in tarda mattinata ne ha disposto l’arresto.

Purtroppo non è la prima volta che le zone della movida brindisina diventano palcoscenico di fatti di sangue. Nell’immediato vengono predisposti servizi di vigilanza da parte delle forze dell’ordine, ma poi i presidi vengono rimossi e si torna a vivere situazioni a rischio. Il tutto, anche per la presenza di ragazzi senza scrupoli che passano facilmente dalle parole all’uso delle mani, se non addirittura di armi.

E’ evidente che bisogna intervenire a tutela dei tantissimi ragazzi che nei locali della movida vogliono trascorrere solo qualche ora in compagnia senza mettere a rischio la propria vita.