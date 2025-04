Movida – Violenta aggressione nei confronti di un ragazzo nei pressi del Teatro Verdi

Ennesima violenta aggressione nei luoghi della movida brindisina. Secondo le testimonianze raccolte tra i tantissimi ragazzi che nella notte scorsa, tra sabato e domenica si trovavano sul posto, un ragazzo di 22 anni è stato colpito violentemente, non si sa bene se da una o più persone, pare per un banale litigio dovuto ad una sigaretta elettronica. La vittima dell’aggressione avrebbe poi sbattuto la testa sul marciapiedi perdendo conoscenza e facendo temere il peggio. Il tutto, mentre chi lo aveva aggredito ha fatto perdere le sue tracce.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno portato immediatamente il ragazzo nel pronto soccorso dell’ospedale Perrino, dove fortunatamente si è risvegliato, anche se non sono ben note le sue reali condizioni di salute.

Purtroppo non è la prima volta che nel cuore del centro storico di Brindisi, dove si trovano numerosi locali della movida, si verifica una aggressione ai danni dei ragazzi che frequentano quei luoghi, soprattutto il sabato sera. Per qualche tempo c’è stato un presidio di forze dell’ordine proprio davanti al Teatro Verdi, ma poi è stato eliminato, probabilmente per la solita carenza di uomini e mezzi.

Ma da più parti cresce la domanda di sicurezza, soprattutto a tutela dei ragazzi che frequentano la città nelle ore notturne.