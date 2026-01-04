Movida violenta – Extracomunitario finisce in ospedale dopo una scazzottata

Ancora una volta movida violen ta ieri sera a Brindisi. E’ acccaduto poco dopo la mezzanotte nei pressi dei locali che si trovano nella zona del Nuovo Teatro Verdi. Non è ancora chiara la dinamica, anche se, a quanto pare, sarebbe nato un diverbio tra un ragazzo brindisino ed un extracomunitario. Ad avere la peggio sarebbe stato quest’ultimo che è stato colpito alla testa ed è rimasto immobile a terra fino a quando sono giunti sul posto gli operatori sanitari del 118. Sul posto sono giunti gli agenti della sezione Volanti che stanno raccogliendo elementi per poter ricostruire quanto accaduto.