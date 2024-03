Movimenti Prefetto: La Iacona lascia Brindisi per Prato. Arriva Carnevale. Una nota dell’on. D’Attis

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Cambia il prefetto a Brindisi: non posso che ringraziare la dottoressa Michela Savina La Iacona, che ricoprirà il ruolo di prefetto di Prato, per il lavoro svolto e la collaborazione avuta in questi anni. Sono certo di interpretare il pensiero di tutti coloro che l’hanno conosciuta: competenza, alto senso delle Istituzioni, il rispetto per il prossimo, l’amore per le nuove generazioni e una umanità non comune. Sono queste le doti che hanno contraddistinto il suo impegno a Brindisi e lo saranno anche altrove. Al nuovo prefetto, Michele Carnevale, dirigente generale della Polizia di Stato che torna a Brindisi con altro superiore incarico, le congratulazioni per la nomina: sarà sicuramente all’altezza di affrontare questo impegno in vista anche degli appuntamenti che più direttamente interesseranno il territorio nei prossimi mesi. Avrà, naturalmente, tutta la mia collaborazione e il mio sostegno in questo percorso”.