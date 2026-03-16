Movimento 5 Stelle. “Giù le mani dalla giustizia: a Brindisi incontro pubblico per dire NO al referendum salva-casta”. Dibattito e conferenza stampa domani a Palazzo Nervegna

Movimento 5 Stelle. “Giù le mani dalla giustizia: a Brindisi incontro pubblico per dire NO al referendum salva-casta”. Dibattito e conferenza stampa martedì 17 marzo ad ore 17 a Brindisi a Palazzo Nervegna in via Duomo.

Martedì 17 marzo alle ore 17.00, presso Palazzo Granafei Nervegna a Brindisi, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Quando la politica vuole controllare la giustizia, la risposta è NO”.

Parteciperanno gli europarlamentari Valentina Palmisano e Giuseppe Antoci, il vicepresidente del M5S Mario Turco, il coordinatore regionale M5S Puglia Leonardo Donno e l’ex magistrato Guglielmo Cataldi.

L’incontro sarà moderato dal consigliere comunale di Brindisi Roberto Fusco.

Prima dell’inizio dell’evento è prevista una conferenza stampa per le TV e gli organi di informazione con la partecipazione dei relatori.

L’iniziativa sarà un momento di confronto pubblico sulle ragioni del NO al referendum e sulla difesa dell’autonomia della magistratura e del principio secondo cui la legge è uguale per tutti.

La cittadinanza è invitata a partecipare.