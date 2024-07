Movimento 5 Stelle in piazza contro l’Autonomia differenziata

Ancora in piazza Vittoria il Movimento 5 Stelle di Brindisi per manifestare il proprio dissenso contro la legge del Governo sull’Autonomia differenziata. Presenti nel pomeriggio anche i vertici locali del partito e alcuni deputati e eurodeputati. Di contro pochi i sostenitori presenti per protestare contro una legge che secondo il partito e’ deleterio per il Mezzogiorno. Ma la scarsa partecipazione a questi eventi e’ diventata oramai una caratteristica negativa dei brindisini, a prescindere dalle appartenenze politiche e partitiche, ma anche sindacali.