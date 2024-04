Movimento 5 Stelle – Incontro su economia e povertà

Convegno questa sera, presso Palazzo Nervegna, per parlare di economia e povertà su iniziativa del Movimento 5 Stelle. “Governare l’economia per combattere la povertà”. Questo il titolo dell’evento a cui ha preso parte anche il prof. Pasquale Tridico, ex presidente dell’INPS. Il movimento di Beppe Grillo ha rivendicato le battaglie sul reddito di cittadinanza, le cui criticità sono, secondo i 5 Stelle, da addebitare alle Regioni, ai Comuni e agli uffici del mercato del Lavoro, le battaglie per la transizione ecologica e per la moralità. Meglio uno scambio di idee per crescere che un voto di scambio. E’ intervenuta l’on. Valentina Palmisano, prima eletta alle primarie per le europee. Ha coordinato l’avv. Roberto Fusco, consigliere comunale.