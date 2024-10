Movimento 5 Stelle – Un ringraziamento ad Antonio Macchia

Il gruppo territoriale del M5S di Brindisi unitamente al capogruppo del M5S al consiglio comunale, avv. Roberto Fusco, desiderano esprimere il proprio sentito ringraziamento ad Antonio Macchia per il prezioso lavoro svolto come Segretario Provinciale della CGIL. Grazie al suo impegno costante nelle battaglie per lo sviluppo economico, occupazionale , la sanità e la tutela del territorio, inclusi i cruciali interventi di bonifica e il più recente impegno sulla vicenda Edison, Brindisi ha potuto fare importanti passi avanti.

Siamo fiduciosi che, anche nel suo nuovo ruolo a Taranto, Antonio continuerà a mantenere alta l’attenzione verso le sfide della nostra comunità.

Nel contempo, diamo il benvenuto al nuovo Segretario Provinciale della CGIL, con l’augurio di un buon lavoro e l’auspicio di proficua collaborazione a beneficio dei cittadini e del territorio.