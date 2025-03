Movimento Spontaneo Agricoltori Salento – Bene il premio di mantenimento olivicolo

Il Movimento Spontaneo Agricoltori Salento considera estremamente valida l’iniziativa del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paolo Pagliaro di prevedere un premio di mantenimento olivicolo quinquennale per le aziende agricole che hanno posto in essere i nuovi impianti olivetati a prescindere dal fatto che abbiano beneficiato o meno di bandi regionali per la fase di estirpazione e reimpianto. Riteniamo che il beneficio della ripiantumazione sia plurimo, relativamente al miglioramento del reddito agricolo, alla creazione di nuovi posti di lavoro, all’aumento dell’appeal turistico di tutto il territorio, alla prevenzione degli incendi e alla diminuzione dei rischi idrogeologici e dei problemi relativi ai cambiamenti climatici in particolare relativamente alla desertificazione.

Inoltre il dramma che il comparto olivicolo ha patito è tale da mettere le aziende agricole di quel particolare settore in una condizione di impossibilità di mantenimento dei nuovi impianti fino al loro effettivo arrivo in produzione che avverrà con gradualità solo a partire dal quinto anno. Per quanto sopra descritto auspichiamo da parte della Regione Puglia l’immediato accoglimento di tale lodevole iniziativa e speriamo nella più immediata e sentita convergenza delle Associazioni di categoria di settore.

Chiediamo altresì che l’altra mozione Pagliaro, relativa all’estensione indennizzi Xylella dagli attuali tre ad almeno 5 anni, già approvata all’unanimità in Consiglio Regionale trovi pronta e concreta attuazione.

Siamo stanchi di dover sempre attendere i tempi e le lungaggini della burocrazia e soprattutto la situazione emergenziale nella quale operiamo da anni non lo consente più!!!

Movimento Spontaneo Agricoltori Salento