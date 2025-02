Movimento, sport e salute: presentato il convegno in programma il 28 febbraio a Brindisi

“Sport e salute devono viaggiare di pari passo. Lo sport può essere considerato un farmaco completo per la mente e per il fisico. Ovviamente come ogni farmaco deve essere calibrato sull’individuo: in alcuni casi può bastare una semplice passeggiata, ogni giorno, per mantenersi in forma”.

Sono queste le parole del direttore generale Maurizio De Nuccio che sintetizzano il significato dell’evento in programma il 28 febbraio nella sede dell’Autorità Portuale di Brindisi e presentato questa mattina in una conferenza stampa nella sede della Asl Brindisi in via Napoli.

All’iniziativa, moderata dal giornalista Antonio Celeste, sono intervenuti il consigliere regionale e presidente della terza Commissione “Assistenza sanitaria”, Mauro Vizzino, che ha ricordato “il pieno sostegno delle istituzioni alle iniziative sulle tematiche legate alla salute dei cittadini e al sociale”, il dg Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli, i responsabili scientifici dell’evento Orlando Furioso, responsabile di branca del Distretto sociosanitario di Brindisi per la Medicina dello sport e Raffaele Quarta, dirigente medico di Medicina d’urgenza, l’allenatore e giocatore di calcio Renato Olive.

Al centro dell’evento tutti gli aspetti legati all’attività sportiva, dall’alimentazione ai traumi e alla prevenzione.

Per il direttore sanitario Gigantelli “dobbiamo guardare all’attività fisica e allo sport come fattori positivi che possono aiutare per tutto il corso della vita a ridurre il rischio di patologie”.

“Lo sport – ha detto il direttore amministrativo Loredana Carulli – è strumento di prevenzione delle malattie e contribuisce all’inclusione sociale: pensiamo al ruolo che hanno le palestre per i ragazzi, nelle periferie delle nostre città”.

Per Raffaele Quarta è indispensabile comunicare che “il movimento e lo sport sono alleati della salute. Di fronte all’invecchiamento costante della popolazione l’attività fisica è fondamentale come prevenzione per patologie cardiovascolari, neurodegenerative e ossee”.

Renato Olive e Orlando Furioso hanno sottolineato l’importanza delle visite medico sportive “anche per l’attività a livello amatoriale: in questo modo è possibile praticare uno sport limitando il rischio di infortuni”.

Il convegno, aperto a tutti, sarà un momento di confronto tra esperti, campioni dello sport, atleti e rappresentanti di ordini e istituzioni su temi di forte impatto sulla salute pubblica e sulla qualità della vita. Parteciperanno anche l’allenatore ed ex calciatore Roberto Donadoni, il giocatore di basket Edoardo Del Cadia e il colonnello Carlo Calcagni, atleta paralimpico.