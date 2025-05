Mozione di Rachiero – Un Info-point alla Stazione ferroviaria

Oggi presentata una mozione per il prossimo Consiglio Comunale per la creazione di un

Info Point presso la stazione ferroviaria di Brindisi.

La proposta, sostenuta da tutte le forze di opposizione, mira a fornire un servizio

essenziale per i visitatori e i cittadini, creando un punto di riferimento che offra

informazioni turistiche, mappe, eventi locali e supporto ai viaggiatori in transito. La

stazione ferroviaria rappresenta una fondamentale porta d’ingresso alla nostra città e

dotarla di un Info Point contribuirà a migliorare l’esperienza dei turisti e a promuovere le

eccellenze e le bellezze del nostro territorio.

L’Info Point non sarà solo un centro di informazione, ma anche un luogo di

programmazione e di accoglienza che rifletterà la tradizionale ospitalità dei brindisini.

La mozione verrà discussa nel prossimo Consiglio Comunale e si auspica un ampio

confronto e una larga adesione, nel generale interesse di migliorare i servizi offerti ai

turisti e ai cittadini.

L’implementazione di questo progetto non solo aumenterebbe la fruibilità e la visibilità di

Brindisi come meta turistica, ma stimolerebbe ovviamente anche l’economia locale,

valorizzando e promuovendo anche le realtà imprenditoriali e le attività commerciali del

territorio.

DIEGO RACHIERO

Consigliere Comunale ATTIVA BRINDISI