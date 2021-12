MRS: RAFFAELE SIMONE COORDINATORE CITTADINO DI CELLINO SAN MARCO E VICECOORDINATORE PROVINCIALE

Un ritorno a casa, un ritorno in quel contenitore politico di cui è stato dirigente prima di passare in Forza Italia, Raffaele Simone lascia Forza Italia e torna nel Movimento Regione Salento. Volendo parafrasare la nota canzone possiamo dire che “Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano”. È stato nominato coordinatore cittadino di Cellino San Marco e vicecoordinatore provinciale con specifiche competenze nel sud brindisino.

Lo annuncia il coordinatore provinciale Angelo Massaro:

“Benvenuto, anzi bentornato a casa, a Raffaele Simone, grande appassionato di politica e passionale amante di questo nostro meraviglioso Salento. Di concerto con il coordinatore regionale Pierpaolo Signore abbiamo deciso di affidargli due importanti nomine: coordinatore cittadino di Cellino San Marco e vicecoordinatore provinciale. Siamo certi che saprà essere valore aggiunto del nostro impegno ed a nome di tutto il coordinamento provinciale colgo l’occasione per augurare a Raffaele buon lavoro”.

Soddisfatto il coordinatore regionale Pierpaolo Signore: “Continua il nostro lavoro di radicamento in tutto il territorio salentino. Raffaele Simone è una persona eccezionale dalle indiscutibili doti umane e dalla grande capacità politica che contribuirà in modo importante alla crescita del nostro movimento ed al raggiungimento dei nostri obiettivi. Benvenuto e buon lavoro a nome di tutto il movimento”.

Infine, il commento di Raffaele Simone: “Ho deciso di rientrare nel Movimento Regione Salento perché ritengo che non possa esserci partito nazionale che possa incidere a livello territoriale così come può fare un movimento come il nostro che è la punta di diamante della politica salentina. Ritrovo una grande famiglia e abbraccio il presidente Paolo Pagliaro che ho sempre seguito ed è un esempio della buona politica, quella che piace a noi, tra la gente e con la gente, nel solo interesse del nostro Salento. Ringrazio i coordinatori Pierpaolo Signore e Angelo Massaro. Sono già al lavoro per dare luce e spazio ad una serie di idee utili al cammino del nostro movimento”.