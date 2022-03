MULTE – ATTENZIONE AGLI AVVISI BONARI! POTREBBERO ESSERE CONTRAVVENZIONI GIA’ PAGATE

Da Palazzo di città sono partite nei giorni scorsi più di diecimila (ma c’è chi afferma che potrebbero essere addirittura 14.000) “avvisi bonari” riferiti a contravvenzioni elevate dalla Polizia locale nell’anno 2018. Formalmente si tratta di multe non pagate dai cittadini e che l’ente locale invita a saldare prima di intraprendere il recupero attraverso un decreto ingiuntivo. In realtà, la storia è molto più complessa e coinvolge il trasferimento delle competenze da una società esterna (per la riscossione) a quella interna, con il caos che si può immaginare. E non è tutto! Nei mesi scorsi il sistema informatico comunale ha avuto dei problemi e quindi è stato necessario reinserire molti dati, tra cui quelli delle contravvenzioni elevate nel 2018 e nel 2019. A quanto pare, tantissime ricevute di pagamento delle multe pagate regolarmente dagli automobilisti sarebbero rimaste nei cartoni e quindi c’è il rischio concreto che anche chi ha pagato le multe riceva l’avviso bonario. In tal caso – ed è questo il problema – dovrà ritrovare la ricevuta del pagamento e recarsi presso il Comando della Polizia Locale per chiedere l’annullamento dell’avviso. Ma potrebbero essere in tanti a non farlo (sicuri di aver pagato) e quindi si potrebbe determinare un immenso contenzioso, con gravi danni economici per il Comune di Brindisi e con ingiustificati fastidi per i cittadini.

Possibile che non si riesca ad ammetere che c’è stato qualcosa che non ha funzionato? Possibile che debba essere sempre il cittadino a discolparsi per cose non commesse (vedi mancato pagamento di una contravvenzione)?