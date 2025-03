Multiservizi: al via la Cassa Integrazione per tre anni

Per gran parte dei lavoratori della BMS, la Multiservizi del Comune di Brindisi, si aprono le porte della Cassa Integrazione, in senso alla procedura negoziata, per provare a salvare la società dal fallimento. Riunione questo pomeriggio a Palazzo di Città’ tra il sindaco Marchionna, l’amministratrice Rossana Palladino, i sindacati confederali e di Base. La società e’ stato ribadito che non chiuderà’ ma continuerà’ a fare attività con alcuni paletti, come il ricorso alla Cassa Integrazione, all’incentivo al pensionamento e altri ammortizzatori sociali. In questi anni non sarà possibile procedere con altre assunzioni perché ci sono lavoratori che avranno una diminuzione delle ore lavorative. Ma, se tutto andrà’ come i sindacati prevedono, la società si salverà e sarà’ molto probabile poter richiamare tra un po’ di tempo altra forza lavoro. Intanto, c’è’ ancora un po’ di timore tra i lavoratori che attendevano fuori dalla sala della riunione.