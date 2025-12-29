Multiservizi. Approvato il piano di razionalizzazione, ma stralciato il piano della sosta

Ultimo consiglio comunale di Brindisi incentrato soprattutto sulla delibera di razionalizzazione delle società partecipate del Comune, in particolare della Brindisi Multiservizi. Il piano e’ stato approvato dalle forze di maggioranza, tranne il consigliere di FDI, Mario Borromeo, che si e’ astenuto. Le opposizioni hanno espresso voto contrario. La discussione verteva sul piano della sosta. Detto piano è stato stralciato per essere discusso dopo altri approfondimenti. Le opposizioni hanno fatto notare che il bilancio della BMS non può essere salvato sempre dai cittadini. Il Consiglio ha anche approvato all’unanimità la cittadinanza onoraria al prefetto Luigi Carnevale su proposta del consigliere Nicola Di Donna, che aveva raccolto una idea del collega giornalista Gianmarco Di Napoli.