MULTISERVIZI. CDX: “DAL PD DICHIARAZIONI AL LIMITE DEL VOTO DI SCAMBIO, BASTA UTILIZZARE SOCIETÀ COME BACINO ELETTORALE!”



Dichiarazione dei segretari cittadini di Brindisi Livia Antonucci (Forza Italia), Cesare Mevoli (Fratelli d’Italia), Ercole Saponaro (Lega), Vito Birgitta (Partito repubblicano italiano), Claudio Niccoli (casa dei moderati), Cosima Caroli (lista Marchionna sindaco).



“Dopo cinque anni di amministrazione targata Pd, siamo ancora nella fase dei comunicati stampa e delle ricette per “risolvere i problemi”. Stavolta sulla Multiservizi. Ma c’è di più: in particolare un candidato del Pd dovrebbe rendersi conto che fa dichiarazioni che rasentano il voto di scambio, utilizzando la Bms come un bacino elettorale. In questi anni, probabilmente, quel candidato ha preso l’abitudine di gestire le scelte interne alla partecipata e adesso pensa di raccattare consensi per la sua parte politica, sparando dichiarazioni false sull’avversario. Non lo consentiamo: Brindisi merita trasparenza nella gestione della cosa pubblica e amministratori che guardino esclusivamente all’interesse collettivo. Detto questo, noi intendiamo valorizzarla, compresi i suoi lavoratori”.