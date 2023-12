MULTISERVIZI – COSI’ SI SPIANA LA STRADA ALLA CHIUSURA!

Questa volta il rischio di chiusura della società Brindisi Multiservizi è davvero dietro l’angolo. La società partecipata del Comune di Brindisi, infatti, paga più di tutti i problemi di bilancio del Comune che derivano essenzialmente da una situazione pregressa, ma anche dalla scelta di eliminare l’aumento della tassa di imbarco aeroportuale. Sta di fatto che il tanto atteso contributo aggiuntivo dello Stato di un milione di euro tarda ad arrivare e quindi per quadrare i conti bisogna trovare altri sistemi. Ed a Palazzo di Città hanno deciso di ridurre ulteriormente i trasferimenti alla Brindisi Multiservizi, anche se promettono di affidare nel 2024 l’intera gestione dei parcheggi, riservando al Comune solo un aggio del 5%.

Tutti sanno perfettamente, però, che questo non potrà bastare e nel frattempo ai 700.000 euro di perdita dello scorso anno si va ad aggiungere il milione e 600.000 euro di quest’anno.

E’ evidente che si avvicina il baratro, con l’Amministrazione Comunale che sarà chiamata ad effettuare scelte radicali fino ad oggi mai prospettate. La più semplice sarebbe quella della chiusura della BMS, ma si porrebbe il gravissimo problema dei 150 lavoratori a cui nessuno potrebbe assicurare – allo stato attuale – alcuna alternativa percorribile.

L’alternativa, da sempre stranamente contrastata dalla struttura, è quella di non ridurre, ma di aumentare le commesse di servizi comunali alla stessa Multiservizi (così come si provò a fare in passato), ottimizzando l’utilizzo del personale. Il riferimento è ai servizi cimiteriali, alla manutenzione degli edifici comunali e degli impianti sportivi, alla internalizzazione di servizi degli asili nido, alla riscossione dei tributi comunali ed altro ancora. A Palazzo di Città, invece, si continuano a bandire gare di appalto, mentre l’”azienda di casa” affonda in una crisi che certamente sfocerà in pesanti tensioni sociali.