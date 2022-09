MULTISERVIZI – IAIA (PUGLIA POPOLARE): OCCORRE UNA SVOLTA!

In questi giorni si stanno ripresentando, come già accaduto pochi mesi fa, le difficoltà economiche finanziarie della Brindisi Multiservizi.

Da molti mesi i dipendenti della BMS lamentano che non gli viene corrisposto lo stipendio

puntualmente e nonostante le rassicurazioni del sindaco, il quale sicuramente si sta impegnando a risolvere detta questione, ma la soluzione a questo increscioso e grave problema non arriva, in quanto pare non sufficiente velocizzare il pagamento delle fatture emesse dalla BMS.

Noi riteniamo che la Brindisi Multiservizi avendo il suo amministratore unico, debba avere la sua autonomia gestionale, e pare evidente che il comune unico affidatario, periodicamente dopo i dovuti riscontri ed analisi della situazione dei costi e servizi Resi possa individuare quale forma di intervento inserire a sostegno, tramite gli strumenti idonei previsti dal bilancio.

Sindaco la situazione appare più complessa di quella evidenziata per il mancato pagamento degli stipendi nei termini previsti dal contratto di lavoro.

Sicuramente la BMS sconta il mancato adeguamento del costo del lavoro aumentato nell’anzianità della platea dei dipendenti in essere, ed il taglio che fu apportato dalla gestione commissariale.

Ma oltre a questo spiace evidenziare che le problematiche da tempo sono aumentate e ci riferiamo ad una organizzazione aziendale ormai allo sbando, con la sede ed il suo piazzale che in molti periodi dell’anno appare come una discarica, l’acquisto di mezzi – camion ecc. di un certo valore, acquistati, naturalmente non a Brindisi, ma che ancora non sono nelle condizioni di operare, mentre le rate, da pagare alla società che ha venduto tali mezzi, mensilmente scadono.

La BMS pare sia in difficoltà anche con i fornitori, inoltre i dipendenti storici lamentano una

disorganizzazione anche da parte di alcuni capi servizi.

Sindaco queste sono solo alcune difficoltà che più volte sono state già evidenziate, pertanto

riteniamo che nel prossimo incontro, da lei richiesto con tutte le parti interessate, sindacati dirigenti del Comune e Amm.re Unico della BMS, si possa delineare quali siano gli interventi dal punto di vista tecnico amministrativo, mentre per la parte politica

subito dopo queste elezioni, vedere se ci sono ancora le condizioni di lasciare l’amministrazione della BMS nelle condizioni attuali o cambiare pagina, come altre questioni politiche di Palazzo di Città, aspettano di essere affrontate,

Raffaele Iaia

Coordinatore Cittadino e referente Provinciale di Puglia Popolare