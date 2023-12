Multiservizi. In attesa delle decisioni del Comune

Il sindacato Cobas ha organizzato un sit in fuori da Palazzo di Città, in attesa delle decisioni del Consigliere comunale in merito al salvataggio della Multiservizi. Si auspica di reperire finanziamenti per evitare cge il bilancio di fine anno sia negativo. “Cerchiamo – ha detto Bobo Aprile – di capire se il Comune possa dare ulteriori servizi alla parteciparaper aumentare la produttività e per salvare decine e decine posti di lavoro”. Durante i lavori dell’assise comunale, in merito alla discussione su altri punti dell’odg, si e’ detto che sarebbero stati trovati 3 milioni di euro proprio per la Multiservizi.