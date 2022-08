MULTISERVIZI – LA PROTESTA DEL SINDACATO COBAS OGGI DAVANTI AL MUNICIPIO

Il sindacato Cobas organizza una protesta delle lavoratrici e dei lavoratori della Brindisi Multiservizi davanti al Comune di Brindisi in Piazza Matteotti Mercoledì 31 Agosto a partire dalle ore 11,30 per cercare di risolvere una volta per tutte lo stillicidio dei pagamenti degli stipendi fatti tra acconti e saldi ,come in questo e negli ultimi mesi, che tardano ad arrivare provocando enormi disagi e danni alle famiglie interessate.

Subito dopo essersi radunati in Piazza Matteotti i dipendenti della BMS saliranno nella sala Mario Marino Guadalupi dove incontreranno la vicesindaco Tiziana Brigante e l’assessore al bilancio e alle partecipate Francesco Saponaro.

In una riunione precedente con il Cobas ,dopo mesi di discussione , il Comune aveva preso la decisione di anticipare il pagamento delle fatture alla BMS lasciando a dopo l’accertamento di eventuali differenze.

E’ bastato l’arrivo del pagamento della quattordicesima per mandare tutto a gambe in aria e provocare un disastro.

Si è reso così evidente che quello che BMS riceve dal Comune non basta ad assicurare una liquidità sufficiente al pagamento degli stipendi, perché problemi come quello di nuove attività e incremento delle attività esistenti non si sono ancora verificate.

Come in questa situazione ci troviamo anche ad attività svolte da BMS al di fuori di quelle programmate ,si tratta del dormitorio , che trovano difficoltà ad essere pagate e che dopo anni diventano variazioni di bilancio da approvare in Consiglio Comunale con tutto quello che ne consegue.

Per questo confidiamo come Cobas che la riunione che ci sarà con i rappresentanti della Amministrazione Comunale possa vedere una soluzione definitiva al problema dei pagamenti.

Continuiamo a sostenere fortemente quel cambio generazionale che ha visto l’ingresso di giovani professionalmente molto validi che da precari ambiscono ad essere stabilizzati , con miglioramenti aziendali notevoli.

Insomma , vogliamo una BMS all’altezza della situazione per quello di cui la città di Brindisi ha bisogno.