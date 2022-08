MULTISERVIZI – LUPERTI (MRS): DIPENDENTI ANCORA SENZA STIPENDIO. IL SINDACO NON PARLA E CON LUI GRAN PARTE DELLA “POLITICA”

E’ addirittura assordante il silenzio intorno ad una vicenda drammatica come quella relativa alla situazione in cui versa la società partecipata Brindisi Multiservizi. I dipendenti continuano a non ricevere lo stipendio e la cosa più grave è che il sindaco Riccardo Rossi e la sua Amministrazione fanno finta che il problema non sia di loro pertinenza.

Un modo assai discutibile di affrontare problematiche che riguardano propri concittadini, sapendo che la vita di questa gente è proprio nelle sue mani.

Di gesti simbolici, poi, neanche a parlarne. Rossi, infatti, avrebbe potuto per un mese rinunciare al proprio stipendio e chiedere agli assessori di fare la stessa cosa. In questo modo le somme raccolte si sarebbero potute destinare proprio ai dipendenti della BMS.

E invece niente! E’ come se questa gente fosse invisibile agli occhi del primo cittadino, della sua maggioranza e più in generale della “politica”.

A ciò si aggiunge la assoluta mancanza di chiarezza sulle reali intenzioni che a Palazzo di Città ci sono sul futuro della stessa società partecipata. E’ come se si volesse prendere tempo per non avere problemi durante la prossima campagna elettorale. E intanto i lavoratori non possono far fronte al mantenimento delle proprie famiglie.

Complimenti sindaco Rossi!

Lino Luperti – Movimento Regione Salento