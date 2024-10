Multiservizi – Morelli diserta incontro con il Sindaco. Parte procedura per sostituirlo

Quella odierna doveva essere la giornata decisiva per conoscere il futuro imminente della Brindisi Multiservizi ed invece potrebbe saltare tutto, con un ulteriore allungamento dei tempi. L’incontro tra il sindaco Marchionna e l’amministratore unico Morelli era previsto alle 10, ma il responsabile dimissionario della società non si è presentato.

Da qui la decisione del primo cittadino di far pubblicare, in data odierna, l’avviso per la individuazione di nuovi candidati per la carica di amministratore. Marchionna precisa anche che, data la delicatezzas e la complessità della vicenda-Bms, si è deciso di seguire la strada dell’avviso pubblico – e quindi anceh l’attesa di 10 giorni – per evitare eventuali contestazioni.