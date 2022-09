MULTISERVIZI SEMPRE PIU’ ALLO SBANDO. TORNANO IN PIAZZA I LAVORATORI

La Brindisi Multiservizi continua a rappresentare un problema per questa città. La maggiore società partecipata del Comune, infatti, versa in pessime acque dal punto di vista economico, a tal punto da non essere in grado di far fronte al pagamento degli stipendi. E’ questo il motivo per cui il sindacato Cobas ha deciso di scendere in piazza per l’ennesima volta, con l’obiettivo di chiedere risposte precise all’Amministrazione Comunale in merito alle reali intenzioni sul futuro della società. Secondo i Cobas, infatti, l’ente non ha tenuto fede agli impegni assunti ed oggi si addensa un’ombra sul futuro della BMS e quindi su quello di tutti i suoi lavoratori.

Nel frattempo, la città è in abbandono perché la Multiservizi non riesce ad effettuare le normali manutenzioni, a partire dal verde pubblico, visto che ci sono erbacce ovunque e aiuole incolte. E non è tutto. E’ dei giorni scorsi il sequestro, da parte dei carabinieri, di un autoveicolo della società che presentava delle irregolarità. E, a quanto pare, anche altri veicoli sarebbero nelle stesse condizioni.

Un motivo in più per pretendere chiarezza.