MULTISERVIZI – SFALCI DI POTATURA ACCUMULATI NEI PIAZZALI DELLA SEDE!

La Brindisi Multiservizi non dispone di un’isola ecologica all’interno della sua sede di via Provinciale San Vito. Il tutto, perché l’area a suo tempo individuata a questo scopo non è dotata di impianto di raccolta del percolato ed è priva di altre caratteristiche previste per legge.

Ciò nonostante, sui piazzali viene accumulata una gran quantità di sfalci di potatura che invece dovrebbero essere smaltiti immediatamente in una discarica autorizzata. Il che costituisce un rischio per la dispersione delle acque in caso di pioggia, ma allo stesso tempo anche un rischio concreto di incendio, soprattutto in presenza della calura estiva.

In passato era stato conferito un incarico ad una ditta specializzata per il prelievo di questi sfalci, ma stranamente da mesi questo non avviene più e quindi sarebbe interessante capire dove si stanno smaltendo questi sfalci (ovviamente dietro presentazione dell’apposita documentazione).

A dire il vero, la BMS ha acquistato tempo fa un biotrituratore destinato preoprio agli sfalci, ma sarebbe di dimensioni assai ridotte e quindi servirebbe a ben poco.

A questo punto, pertanto, non sarebbe male se a Palazzo di Città qualcuno si occupasse anche di questo aspetto legato alla gestione della partecipata.