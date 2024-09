Multiservizi – Uno dei tre revisori si rifiuta di firmare parere per delibera di Consiglio!

Il destino della Brindisi Multiservizi, la società partecipata del comune capoluogo, sembra segnato a causa di una montagna di debiti accumulati nel corso degli anni e di una gestione che continua a risultare fallimentare, visto che le commesse del Comune – socio unico della stessa BMS – non bastano neanche a pagare il personale.

Un deficit che aumenta mese dopo mese e che al 31 dicembre potrebbe risultare fatale per il futuro della stessa partecipata.

Ed a questo punto, quando mancano soli tre mesi alla fine dell’anno, non ha più senso discutere sul piano industriale elaborato qualche mese fa dall’amministratore unico e rimasto chiuso nei cassetti di Palazzo di Città.

Ci sarebbero tutte le condizioni, pertanto, per pensare al peggio, se non fosse per l’attenzione che tutti ripongono al futuro dei circa 150 lavoratori della stessa Multiservizi.

Il sindaco Marchionna e la sua Giunta, pertanto, hanno elaborato una ipotesi di azione che passa attraverso lo strumento della “composizione negoziata” con il Comune che rinuncerebbe ad una parte sostanziosa dei crediti. Ma questo, oltre ad appesantire ulteriormente anche il bilancio dell’ente, non sembra essere la soluzione capace di salvare la Bms e – a quanto pare – sarebbero dello stesso avviso anche alcuni consiglieri comunali di maggioranza che il prossimo 23 settembre, durante la seduta monotematica del consiglio comunale, potrebbero esprimersi con voto contrario rispetto alla proposta dell’Amministrazione o, nel migliore dei casi, astenersi dal voto.

Ed è di stamattina la notizia del parere favorevole spresso dai revisori dei conti, anche se una dei componenti, la dott.ssa Anna maria Accoglie, dopo aver esaminato il contenuto della delibera, si è rifiutata di esprimere alcun parere. Circostanza, quest’ultima, che genera più di qualche allarme tra i consiglieri comunali.

E’ evidente che le prossime ore saranno decisive per cercare di ritrovare una unità di intenti, anche in considerazione del fatto chew la maggioranza dovrà farcela da sola, visto che le opposizioni confermano sin da adesso il voto contrario.