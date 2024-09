Ormai non si può più rinviare: venerdì mattina, alle ore 9.00, si riunirà la conferenza dei capigruppo consiliari del Comune di Brindisi per stabilire la data di convocazione del Consiglio Comunale monotematico in cui bisognerà discutere della Brindisi Multiservizi ed assumere decisioni conseguenti.

Allo stato attuale, l’unico dato certo è che il Comune da solo non può farcela a salvare la BMS e quindi non si esclude il ricorso all’Autorità giudiziaria competente.