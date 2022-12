MUORE 82ENNE IN UN INCIDENTE NEI PRESSI DI TUTURANO

Drammatico incidente nel pomeriggio sulla provinciale che collega Brindisi a Tuturano, nei pressi dell’incrocio della strada che va da San Pietro Vernotico a Mesagne,. Due autovetture si sono scontrate e un anziano ha perso la vita.

Una Chevrolet Matiz ha urtato violentemente una Nissan Qashqai, i conducenti dei mezzi sono rimasti feriti e uno di loro, Vincenzo Pezzuto, 82enne di Squinzano che era alla guida della Matiz, ha avuto la peggio ed è morto poco dopo nell’ospedale Perrino.

L’altro automobilista, invece, ha riportato una frattura al braccio. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente: sta di fatto che in seguito all’impatto la Nissan si è ribaltata nelle campagne. L’altra vettura, invece è andata a sbattere su un’isola spartitraffico.

I due feriti, rimasti intrappolati nelle lamiere, sono stati liberati dai Vigili del fuoco e poi affidati ai sanitari del 118.

La strada è stata chiusa al traffico per eseguire i rilievi del caso, condotti dalla polizia locale di Brindisi.