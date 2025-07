Muore a 5 mesi, soffocato tra mamma e papà…Tragedia in un villaggio turistico a Carovigno

Terribile tragedia in un villaggio turistico situato a Carovigno. Un bimbo di soli cinque mesi probabilmente è rimasto schiacciato tra mamma e papà mentre dormiva nel letto matrimoniale, protetto da due cuscini. Il padre si è svegliato alle tre per andare in bagno ed ha visto che il piccolo non dava segni di vita. Ha chiesto immediatamente aiuto e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo per poi portarlo in ospedale a Brindisi dove sono stati compiuti altri tentativi. Alle 4.40, però, è stato ufficializzato il decesso.

La famiglia era in vacanza in un resort nella marina di Carovigno e proviene da Alatri, in provincia di Frosinone. Sull’accaduto sta indagando la polizia di Stato, mentre il magistrato di turno ha disposto il sequestro della camera di albergo. Oltre ai genitori, in camera c’era anche la sorellina del bimbo deceduto.

Ci sono tutti gli elementi, comunque, per parlare di una terribile disgrazia. Probabilmente il bambino non è riuscito più a respirrae perché soffocato da uno dei due cuscini e quando è intervenuto il suo papà ormai era troppo tardi.