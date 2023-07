MUORE MOTOCICLISTA 25ENNE SULLA OSTUNI-MARTINA

Continua a scorrere sangue sulle strade della nostra regione. Nella tarda serata di ieri si è verificato un altro incidente nelle vicinaze di Ostuni.

E’ accaduto poco prima della mezzanotte sulla strada provinciale che collega Ostuni a Martina Franca. Per cause in corso di accertamento un 25enne ostunese, che viaggiava a bordo del suo scooter Beverly, ha perso il controllo del mezzo ed ha sbattuto la testa violentemente sull’asfalto. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, come hanno potuto constatare i sanitari del 118, accorsi sul posto su segnalazione di altri automobilisti di passaggio. La dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia stradale e degli agenti del commissariato di Ostuni.