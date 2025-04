Muore motociclista 39enne in un incidente a Savelletri

Ancora un incidente stradale con conseguenze mortali sulle strade del Brindisino. Questa volta a perdere la vita è stato un motociclista 39enne, originario di San Pietro Vernotico, il quale stava percorrendo la strada provinciale 90, tra Savelletri e Capitolo, quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua moto, uno scooter di grossa cilindrata, ed è finito fuori strada terminando la sua corsa in un canale. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento di un’ambulanza del 118, oltre che della polizia locale. L’incidente si è verificato nei pressi degli scavi di Egnazia e quando la vittima è finita sull’asfalto stavano transitando degli automobilisti che hanno dato immediatamente l’allarme. Tra le cause che potrebbero aver causato l’incidente potrebbe esserci il fondo stradale scivoloso, aggiunto ad una velocità sostenuta della moto.

Purtroppo è l’ennesima vittima della strada in questi primi mesi del 2025 in provincia di Brindisi e questo dimostra come sia sempre più necessario adottare ogni strumento per limitare la velocità di auto e moto.