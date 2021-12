MUSEO DEL BASKET: RIAPERTURA STRAORDINARIA FINO ALL’EPIFANIA

PROLUNGATO IL PERIODO DI APERTURA AL PUBBLICO ALLA LUCE DEL GRANDE SUCCESSO RISCONTRATO NELLA PRIMA SETTIMANA E ALLE TANTE RICHIESTE RICEVUTE DAI BRINDISINI ERRANTI.

Alla luce del grande successo riscontrato nella settimana di apertura, il Museo del Basket ‘Ieri e oggi: la Stella del Sud’ prolungherà il periodo di permanenza fino all’Epifania.

Una decisione presa in comune accordo con il Comune di Brindisi a fronte delle tante richieste ricevute dai brindisini erranti in giro per l’Italia di ritorno a Brindisi per le festività natalizie. Dalle scuole di minibasket della provincia agli eventi programmati con coach Frank Vitucci, le ‘vecchie glorie’ del passato e gli organi di informazione, è stato registrato un afflusso di circa un migliaio di persone che certifica la grande affluenza di adulti, bambini e famiglie al Bastione San Giacomo dal 6 al 12 dicembre.

La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile dalle ore 10:00-12:30; 17:00-19:30 nei seguenti giorni: da venerdì 17 a giovedì 23 dicembre; da lunedì 27 a giovedì 30 dicembre; da lunedì 3 a giovedì 6 gennaio 2022.

In collaborazione con il ‘Museo Nazionale del Basket’ e lo storico fotografo ufficiale ‘Studio Tasco’, sarà possibile immergersi in un mondo di ricordi, cimeli, maglie d’epoca appartenenti ai grandi del passato attraversando insieme la fantastica storia del basket brindisino dagli “indimenticabili anni ‘80” ai migliori risultati di sempre, raggiunti negli anni d’oro firmati Happy Casa. Inaugurato alla presenza di soci e sponsor, è possibile inoltre visionare il plastico della New Arena.

Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento alla mail: stelladelsud@newbasketbrindisi.it. ‘Ieri e oggi: la Stella del Sud’: vi aspettiamo per le festività natalizie! #ForzaBrindisi