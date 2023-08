MUSEO DELLA SCUOLA – DOMANI LA FIRMA DEL PROTOCOLLO

Museo della Scuola, giovedì 24 agosto la firma del protocollo d’intesa tra il circolo didattico “Carducci” e il Comune di Mesagne

Protocollo d’intesa per la valorizzazione dell’importante patrimonio librario e archivistico del primo circolo didattico “Giosuè Carducci” di Mesagne, verrà sottoscritto giovedì 24 agosto alle ore 17.30 presso il Comune di Mesagne, stanza del primo cittadino. Saranno presenti il sindaco di Mesagne, on. Antonio Matarrelli; la prof.ssa Patrizia Carra, dirigente del primo circolo “Carducci”; la dott.ssa Giovanna Bino per la Soprintendenza archivistica e bibliografica di Puglia e Basilicata; il dott. Carmelo Romano, presidente del consiglio di circolo.