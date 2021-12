MUSEO RIBEZZO – DOMENICA “L’EREDITA’ DI ARACNE”

Museo Ribezzo. “L’EREDITÀ DI ARACNE” – Imprenditorialità e creatività del tessile in Terra di Brindisi.

Domenica 12 dicembre ore 17:00 il Polo BiblioMuseale di Brindisi, Diretto dall’Arch. Emilia Mannozzi e l’Associazione A.S.D. Mickjldaus Eventi, Presidente Daniela Guida, invitano la cittadinanza a “L’EREDITÀ DI ARACNE” – Imprenditorialità e creatività del tessile in Terra di Brindisi.

L’iniziativa che coniuga creatività, artigianato artistico e moda in Terra di Brindisi si svolgerà in due momenti: nel chiostro del Museo Ribezzo di Brindisi, modelle in abiti in stile d’epoca accoglieranno il pubblico con una scenografica danza di Valzer. Successivamente, all’interno dell’Auditorium, indossatrici in défilé valorizzeranno la creatività di sarti e stilisti, piccoli e medi artigiani-imprenditori, che hanno scelto di produrre e sviluppare il loro talento nel proprio territorio valorizzandolo con le loro opere artigianali e aumentandone il valore aggiunto.

Abiti unici di Fabio Arsenio, Toni Bucci, Michele Casto, Giulia Lezzi, Mariangela Simeone, Mapy e Marilù Angelini.

Alcune creazioni saranno, inoltre, visitabili nel Museo Ribezzo già a partire dalle ore 10:00, in una piccola esposizione che ne prevede un interessante confronto con riproduzioni fotografiche di preziosi dettagli di abiti e tessuti riferiti al materiale archeologico presente nel Museo Ribezzo. A testimoniare l’alto livello di qualità artistica raggiunta nel passato e che prosegue ai giorni nostri.

Il settore moda dell’ IPSSS “F. L. Morvillo Falcone”, DS Irene Esposito, proporrà una collezione di abiti storici ispirati al Medioevo. Protagonisti dell’inaugurazione dell’ Anno Scolastico Regionale, gli abiti dedicati al mare, e l’iconico “Abito cartolina“, simbolo di eleganza e allo stesso tempo di appartenenza al territorio e alla città di Brindisi. Con l’occasione, verrà presentata ufficialmente anche la campagna di Marketing digitale “Greetings From Brindisi” con la possibilità di percorrere le strade della Città di Brindisi ascoltando degli audio tour scaricabili su “Radio Morvillo”, la web-radio ufficiale.

Un audio tour, disponibile in Italiano ed Inglese, è dedicato proprio al Museo Ribezzo, di cui racconta la storia e i tesori custoditi.

Delizieranno la platea momenti di note al pianoforte (studentessa Rebecca Ribezzi) e di danza moderna (allieva Nicole Donno) su musiche di Ludovico Einaudi.

Si ringraziano gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa:

Istituto paritario ARCADIA BRINDISI

KIRON Mediazione Creditizia

TECNOCASA Brindisi città

AgriGarden Brindisi

Fioreria San Lorenzo Brindisi

Ingresso libero con “Green Pass Rafforzato” e prenotazione obbligatoria al:

3206498467