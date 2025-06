“Museo vivo: diamo voce ai reperti della Collezione Archeologica Faldetta”

Lunedì 16 giugno, a partire dalle 15.00 e fino alle 18.00, si terrà presso la Palazzina del Belvedere un evento organizzato dagli studenti del Liceo Ettore Palumbo di Brindisi, coordinati dagli esperti dell’associazione Le Colonne, ente gestore della collezione archeologica Faldetta.

Il programma del pomeriggio è rivolto alle famiglie, prevede una visita immersiva e un laboratorio didattico per i più piccoli.

L’evento rappresenta la tappa finale del PCTO (percorso per le competenze trasversali e l’orientamento) svolto durante tutto l’anno scolastico dai ragazzi della 3BL presso la Collezione Archeologica Faldetta.

Nel corso dell’evento, ogni studente in veste di guida, darà voce al materiale museale attraverso dialoghi ispirati dalle figure presenti sui reperti o da caratteristiche particolari di questi ultimi, esposti con curiosità scientifiche e antropologiche.

L’obiettivo sarà quello di fornire una visione alternativa dei reperti grazie al punto di vista dei ragazzi del liceo linguistico, con una visita coinvolgente.

I visitatori più piccoli potranno partecipare all’attività didattica pensata per loro, in cui verranno guidati nella realizzazione di un manufatto in das.

L’evento è gratuito.