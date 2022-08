MUSIC & CONVERSATIONS IN CATTEDRALE

Presso il cortile della Cattedrale di Brindisi si è tenuto il concerto “Music & Conversations in Cattedrale” con il M° Stefano Miceli, recentemente eletto Presidente della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, e Francesco Borali, violinista presso la Filarmonica della Scala e musicista da oltre un trentennio sulle scene internazionali, e con la partecipazione straordinaria di Fatlinda Thaci, violino. L’evento è stato organizzato da Appia Entertainment Productions LLC in partnership con la Fondazione di Comunità Brindisi e provincia. Tante persone hanno voluto condividere una serata di musica, racconti, aneddoti e analisi musicali per promuovere la Fondazione di Comunità. “Non possiamo limitarci a sperare. Dobbiamo organizzare la speranza- Don Tonino Bello”. Le Fondazioni di Comunità sono enti non profit che hanno l’obiettivo di migliorare la qualità della vita promuovendo la cultura della solidarietà, del dono e della responsabilità sociale. Anna Consales