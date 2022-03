MUSICA E RISATE CON NINO FRASSICA AL VERDI DI BRINDISI

Nel Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è andato in scena lo spettacolo:”Nino Frassica e Los Plaggers-Tour 2000/3000″. Uno show veramente esilarante con Nino Frassica in forma e pronto a regalare allegria al suo pubblico. Con lui, i Los Plaggers, una band di sei musicisti che già nel nome, che mescola Platters e plagio, lascia intendere il particolare repertorio musicale. Durante la prima mezz’ora, un simpatico duetto fra Nino e uno strano “esordiente” in cerca di un possibile contratto nel mondo dello spettacolo. Gag divertenti hanno creato un’atmosfera rilassata. Poi tantissimi brani, alcuni dei quali presi dalle trasmissioni di Renzo Arbore che, sicuramente, hanno consacrato Nino come uomo di spettacolo ad alti livelli. I brani sono stati simpaticamente “ritoccati” in modo da creare un mix molto accattivante. Il pubblico, completamente rapito, si è lasciato coinvolgere e ha risposto con entusiasmo alle “provocazioni” di Nino. Uno spettacolo molto allegro e spensierato, sicuramente qualcosa di cui tutti sentiamo l’esigenza soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo. Anna Consales