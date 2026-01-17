Musica – Ostuni protagonista nel nuovo videoclip di Ignazio Deg “Sulle scale di ostuni”

È disponibile online il videoclip ufficiale di Sulle scale di Ostuni, il nuovo brano del cantautore pugliese Ignazio Deg. Il video è stato girato interamente nel centro storico di Ostuni, tra le iconiche scale della Città Bianca, trasformate in elemento narrativo e simbolico del racconto musicale.

Con questo lavoro prosegue il percorso artistico di Ignazio Deg nel raccontare e promuovere il territorio pugliese, già avviato con il precedente singolo Puglia Nuova. Anche in Sulle scale di Ostuni le sonorità folk si fondono con il linguaggio pop contemporaneo, dando vita a una narrazione musicale radicata nella tradizione ma aperta al presente.

Il videoclip restituisce un immaginario fatto di volti autentici, persone segnate dal tempo e dalla vita, e richiami simbolici alla ritualità collettiva. Centrale è la rappresentazione della processione, all’interno della quale l’attrice protagonista assume un ruolo simbolico che richiama la figura della Madonna, evocando sacralità, silenzio e devozione popolare.

La regia è firmata da Luca Joe Cucci, che ha costruito un immaginario visivo ispirato al cinema d’autore italiano. «Questo videoclip nasce da un omaggio sentito a Malèna, un film che racconta la bellezza, il silenzio, lo sguardo degli altri e il peso delle emozioni non dette. Le sue atmosfere, delicate e struggenti, avevano sfumature che sentivamo profondamente affini al testo del brano: per questo abbiamo scelto di lasciarci ispirare, con rispetto, umiltà e gratitudine, dal cinema di Giuseppe Tornatore», ha dichiarato il regista.

La scelta di Ostuni come set è stata naturale: «La luce, il bianco delle sue strade, il tempo che sembra rallentare e la bellezza autentica della città hanno fatto il resto, diventando parte viva del racconto visivo». Cucci ha inoltre ringraziato «Ostuni, l’amministrazione comunale e Ignazio Deg per avermi dato la possibilità di raccontare questa storia, nel luogo che più di ogni altro sa parlare senza bisogno di parole».

La produzione ha inoltre sottolineato il ruolo determinante dell’attenzione e della collaborazione del Comune di Ostuni e del sindaco Angelo Pomes, che hanno sostenuto e accompagnato la realizzazione del progetto, favorendo lo svolgimento delle riprese nel centro storico della città.

Nel videoclip è presente anche la Banda di Ceglie Messapica, la cui partecipazione contribuisce a rafforzare il carattere solenne e identitario delle immagini. La produzione ha ringraziato tutte le comparse e i figuranti coinvolti nelle riprese.

La protagonista del video è Nicol Battista, nativa di Martina Franca, attualmente impegnata negli studi di arte e recitazione a Milano. Il lavoro di location management è stato affidato a Errico Turi, con il supporto di Franco Francioso e Rino Francioso.

Sulle scale di Ostuni rappresenta un nuovo capitolo di un viaggio artistico che unisce musica, cinema e territorio, restituendo alla Puglia un racconto contemporaneo profondamente legato alla sua identità culturale. Il videoclip ufficiale è disponibile su YouTube, dove il pubblico è invitato a scoprire e vivere l’intero racconto visivo ambientato nella Città Bianca. Link YouTube https://youtu.be/sM8pMJP-184