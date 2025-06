Musica sull’acqua: culture del Mediterraneo. Un concerto nel programma della “Brindisi-Corfu”

Un concerto imperdibile nell’ambito della 39a Regata Internazionale “Brindisi Corfù”

Venerdì 6 giugno alle ore 21:00, il suggestivo lungomare Regina Margherita di Brindisi si trasformerà in un magico palcoscenico per un concerto imperdibile da titolo:

“Musica sull’Acqua: Culture dal Mediterraneo”

organizzato dal Rotary Club di Brindisi Valesio nell’ambito della 39a Regata Internazionale “Brindisi Corfù”.

Un’occasione unica per immergersi nelle sonorità di culture diverse, in un contesto accogliente e suggestivo, con il mare e il cielo stellato che fungono da meravigliosa cornice. Lo Stand del Circolo della Vela ospiterà questa serata all’insegna della musica, della cultura e del dialogo tra le tradizioni del Mediterraneo. Protagonista della serata sarà il Duo formato da Francesca Salvemini, docente di flauto presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, e Antonino Maddonni, già docente di chitarra presso lo stesso istituto.

I due talentuosi artisti proporranno un programma variegato e coinvolgente, eseguendo opere di autori appartenenti a Paesi del Mediterraneo come Sainz de la Maza, Galhi, Rossini, Ibert, Morricone e Piazzolla. Quest’ultimo, pur essendo argentino, vanta origini pugliesi grazie ai nonni nativi di Trani, creando così un ponte tra culture diverse e rafforzando il messaggio di unità e scambio culturale.

L’evento è in perfetta linea con il motto “Cultura come strumento di crescita” del Dott. Francesco Serinelli, Presidente del Rotary Club di Brindisi Valesio, che caratterizza l’Anno Rotariano 2024-2025 con una serie di iniziative volte a promuovere il valore della cultura come motore di crescita e sviluppo personale e collettivo.

Francesca Salvemini e Antonino Maddonni, riconosciuti per la loro intensa attività concertistica in Italia e all’estero, sapranno deliziare ed emozionare il pubblico brindisino con la loro maestria e passione, regalando un’esperienza musicale unica nel suggestivo scenario del mare e delle tradizioni mediterranee.

Non perdete questa occasione di vivere un momento di cultura, musica e tradizione, immersi nella magia del mare e delle note che uniscono popoli e storie diverse.

Vi aspettiamo venerdì 6 giugno, alle 21:00, presso lo Stand del Circolo della Vela sul lungomare Regina Margherita di Brindisi per una serata di musica, bellezza e condivisione!

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Rotary Club Brindisi Valesio all’indirizzo email info@rotaryvalesio.it.