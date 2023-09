“MUSICA SULL’APPIA”, PRESENTATA LA TERZA EDIZIONE

Ancora riflettori puntati sulla via Appia, candidata a far parte del patrimonio Unesco. . Questa volta sara’ la terza edizione dell’evento “Musica sull’Appia”, organizzato dall’associazione Parsifal APS. Saranno tre serate di musica folk in tre luoghi che insistono sulla via Appia, il Castello Svevo, il Palazzo della Provincia e il Museo Archeologico Ribezzo. La novita di quest’anno sara’ il coinvolgimento di alcuni istituti scolastici. Alla presentazione, presso la Sala della Colonna di Palazzo Nervegna, il sindaco Giuseppe Marchionna, la presidente di Parsifal, Annarita Di Sansebastiano, la direttrice del Museo Ribezzo e il direttore artistico della manifestazione Andrea Crastolla.