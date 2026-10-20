NAHITOS®: dalla Calabria alla Puglia, nascono le Maison dell’arte, della cultura e dell’abitare

Prima apertura a Caccuri, uno dei Borghi più belli d’Italia; a seguire Carovigno. In programma le prime mostre tra Calabria e Puglia, nel segno delle Industrie Culturali e Creative.

Caccuri (KR) – Carovigno (BR), ottobre 2026 – Dalla Calabria alla Puglia prende forma un progetto che unisce arte, cultura e impresa. A promuoverlo è 999 S.R.L.S., che sviluppa un modello ispirato alle Industrie Culturali e Creative (ICC) attraverso NAHITOS®, marchio di ricerca artistica, e KROA – Mediterranean Living, dedicato al mondo dell’abitare.

La prima tappa sarà la prossima apertura della Maison NAHITOS® a Caccuri, borgo della provincia di Crotone appartenente al circuito dei Borghi più belli d’Italia. Seguirà Carovigno, nell’Alto Salento, con un hub artistico, culturale e imprenditoriale che metterà in dialogo arte, artigianato, progettazione e interior design.

Il paesaggio comunica: l’arte lo interpreta

La scelta di operare tra Calabria e Puglia nasce anche dall’ascolto dei luoghi. Nel Salento, la sofferenza e la perdita di numerosi ulivi hanno trasformato il paesaggio e la memoria visiva delle comunità. Per NAHITOS® l’ambiente non è un semplice sfondo: comunica attraverso forme, materiali, cambiamenti e ferite. L’arte ne interpreta i messaggi, trasformando l’osservazione in ricerca e materia.

Le opere NAHITOS®, tra terracotta, bronzo e altre espressioni creative, si confrontano con le radici e le trasformazioni del Mediterraneo, valorizzando il lavoro degli artisti e dei laboratori artigianali.

Maison, mostre e collaborazioni

Le Maison saranno luoghi di incontro e produzione culturale, non soltanto spazi espositivi. Tra Calabria e Puglia seguiranno le prime mostre NAHITOS®, dedicate alla presentazione delle proprie opere e di quelle di diversi artisti chiamati a interpretarne i temi e la visione. Il calendario delle esposizioni è attualmente in fase di elaborazione.

A Carovigno il progetto si sviluppa con il contributo di Andrea Esposito, partner territoriale e professionista immobiliare. KROA collegherà questa visione al mondo dell’abitare, dove l’arte può contribuire all’identità degli spazi. Le iniziative di carattere associativo saranno sostenute da Verso il Cambiamento ODV, nel rispetto della propria missione e delle proprie attività.

La visione di Antonio Giardino

«Il paesaggio comunica, attraverso la bellezza e anche le sue difficoltà. Gli ulivi del Salento raccontano una storia che appartiene alle comunità. NAHITOS® nasce dalla volontà di ascoltare e interpretare ciò che ci circonda attraverso l’arte. Con le Maison e le prossime mostre vogliamo creare occasioni d’incontro tra cultura, artigianato e impresa: un modello capace di generare valore economico senza perdere il rapporto con la memoria e l’ambiente», dichiara Antonio Giardino, fondatore di NAHITOS® e amministratore di 999 S.R.L.S.

Il percorso partirà dunque da Caccuri per proseguire a Carovigno, con ulteriori dettagli sulle aperture e sul calendario espositivo che saranno comunicati nei prossimi mesi.

INFORMAZIONI 999 S.R.L.S. | NAHITOS® – www.nahitos.it | KROA – www.kroa.it | Verso il Cambiamento ODV