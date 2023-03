NANCY BRILLI E CHIARA NOSCHESE CON “MANOLA” AL VERDI

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, Nancy Brilli e Chiara Noschese hanno portato in scena “Manola”, tratto dall’omonimo romanzo di Margaret Mazzantini, diretto da Leo Moscato. Una performance brillante, leggera, con una scenografia semplice, ma, sicuramente, d’effetto. La storia di due gemelle, Anemone e Ortensia, due personalità differenti, due modi di affrontare la vita agli antipodi. Anemone, disinibita e innamorata della vita, e Ortensia, problematica e tanto critica soprattutto verso se stessa. Le due sorelle si confidano con una fantomatica Manola, un personaggio che non esiste e che, probabilmente, può essere individuato nel pubblico che ascolta le inquietudini delle due donne. Ricordi di di bambine prima, adolescenti poi e donne tanto diverse. Con l’evolversi della performance, la situazione si capovolge e le gemelle, sbagliando ancora, si infilano “l’una nella pelle dell’altra”. C’è, anche, nella narrazione, Lucianella, l’analista di Ortensia, e l’enorme e tenerissimo orso gigante di peluche. Ortensia e Anemone, così diverse, ma accomunate da una necessità di raccontarsi, di fare emergere tutto il loro mondo e le inquietudini che le tormentano. Due attrici, molto note al pubblico, che non si sono certamente risparmiate e che hanno reso la rappresentazione vivace, ad un ritmo veloce e coinvolgente. Un racconto teatrale tutto al femminile. Anna Consales