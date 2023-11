NANDO DALLA CHIESA HA INCONTRATO IL MONDO DELLA SCUOLA

Presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, il prof. Nando Dalla Chiesa ha incontrato il mondo della scuola in occasione della presentazione del suo ultimo libro:”La legalità è un sentimento. Manuale controcorrente di educazione civica”. L’incontro, organizzato dalla Scuola di formazione Antonino Caponnetto e Proteo Fare Sapere Brindisi, con il patrocinio della Provincia di Brindisi e l’adesione di Libera, è stato valido come formazione in servizio per docenti, con gli attestati di partecipazione rilasciati da Proteo Fare Sapere. Il ritorno a Brindisi del prof. Dalla Chiesa, uno degli studiosi più accreditati della mafia, era atteso con grande entusiasmo e l’incontro di stamattina è risultato veramente interessante. Parlare di legalità con i docenti, per trattare il tema della lotta alle mafie e dell’educazione alla legalità, ha rappresentato un modo costruttivo per confrontarsi. Il libro è un punto d’arrivo di un lungo lavoro e di tante esperienze che hanno portato a guardare in profondità la tematica della legalità. L’educazione alla legalità viene spesso confusa con la pura osservanza delle norme. La legalità è un modo di vivere, perché facciamo delle scelte ogni giorno. Al termine della relazione del prof. Dalla Chiesa, tanti sono stati i docenti che sono intervenuti, provocando così ulteriori approfondimenti. Domani, 16 novembre alle ore 10.00, il prof. Dalla Chiesa incontrerà le persone prive di libertà della Casa Circondariale di Brindisi, mentre, nel pomeriggio alle ore 17.00, il libro sarà presentato presso il Museo Ribezzo. Anna Consales