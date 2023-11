“Che la legalità sia un sentimento è una convinzione che mi sono formato nel tempo perché da quasi quarant’anni cerco di impegnarmi nell’educazione alla legalità. Mi chiedo però come mai, nonostante tanto impegno profuso da tanti in questa direzione, oggi in Italia il problema della legalità continua ad essere grave, cosa che caratterizza molto il nostro Paese rispetto agli altri stati europei-Nando Dalla Chiesa”. Presso il Museo Ribezzo di Brindisi, il prof. Nando Dalla Chiesa ha presentato il suo libro:”La legalità è un sentimento. Manuale controcorrente di educazione civica”. L’evento, organizzato dalla Scuola di formazione Antonino Caponnetto, l’Associazione professionale Proteo Fare Sapere, con il patrocinio della Provincia di Brindisi e l’adesione di Libera, ha concluso i due giorni che il prof. Dalla Chiesa ha trascorso nella nostra città incontrando varie realtà. Dopo i saluti del Prefetto di Brindisi, dott.ssa Michela La Iacona che ha focalizzato l’attenzione sulla massiccia presenza di giovani che ha salutato con affetto perché è importante il loro coinvolgimento, è intervenuta l’arch. Emilia Mannozzi, Direttore Polo BiblioMuseale di Brindisi, che ha mostrato tre video molto interessanti inerenti l’argomento. Ha dialogato con l’autore, il dott. Antonio De Donno, Procuratore della Repubblica di Brindisi. Ha moderato l’incontro la prof.ssa Raffaella Argentieri, Vice Presidente nazionale Scuola di Formazione “A. Caponnetto”. Un incontro molto interessante, un’occasione unica per confrontarsi su una tematica così importante. Il prof. Dalla Chiesa è, sicuramente, uno degli studiosi più accreditati della mafia e il suo libro rappresenta un punto d’arrivo di un lungo lavoro e di tante esperienze fatte con gli studenti. Francesco, uno dei suoi studenti, è protagonista involontario proprio per avere risposto alla domanda: cosa è per te la legalità?, con la frase:”La legalità è l’educazione al conflitto”. Una risposta che all’inizio aveva stupito l’autore, ma che, in seguito, lo aveva portato a riflettere e, così, Francesco è diventato un esempio. Bisogna sapere resistere alle pressioni che ti arrivano. Sono tanti i luoghi comuni e, spesso, l’educazione alla legalità viene scambiata con la pura osservanza delle norme. Le regole ci sono dappertutto e dobbiamo abituarci a rispettarle perché la legalità è quando tutti rispettano i tuoi diritti. È essenziale l’assunzione di responsabilità verso un senso di appartenenza alla comunità. La Costituzione è fatta del suo spirito, non da ciò che c’è scritto dentro. Un modo di vivere che si fonda sul “rispetto”, parola non scritta ma che tiene in piedi tutta la Costituzione. Rispetto delle libertà, dei popoli, rispetto dappertutto. L’educazione ci riguarda tutti ed è importante dare un peso ad ogni parola. Un incontro che ha coinvolto tutti i presenti perché la legalità è un modo di vivere! Anna Consales