” Sport Point Brindisi”, nasce a Brindisi il primo Caf Sportivo , il primo centro fiscale di assistenza , consulenza e formazione rivolto agli operatori del mondo sportivo dilettantistico( ASD, dirigenti, istruttori,atleti ,lavoratori sportivi e famiglie degli operatori sportivi). US ACLI Comitato Provinciale Brindisi e Studio La Palma Stefano , commercialista sportivo specializzato nella consulenza fiscale al mondo sportivo dilettantistico, promuovono sul territorio il progetto nazionale di Sport e Salute, nella sede di Via Don Gnocchi, 49 a Brindisi. È il primo sportello fiscale del territorio , un progetto molto ambizioso e lungimirante per garantire sempre più tutele verso lo sport e i suoi operatori .Lo sportello di consulenza e formazione ha lo scopo di rappresentare una guida per tutto il mondo sportivo dilettantistico, soprattutto alla luce della Riforma dello Sport e del lavoro sportivo che partirà dal 2023, offrendo una vasta gamma di servizi di consulenza e assistenza,come la gestione dei nuovi rapporti di lavoro sportivo, la gestione dei libri sociali obbligatori, la formazione degli addetti operatori in una ASD,la consulenza e gli adempimenti fiscali,la tutela del lavoratore sportivo,etc. Inaugurazione Lunedi 5 Dicembre ore 18.30