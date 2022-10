NASCE AGGREGAZIONE DI STUDI DI CONSULENZA DEL LAVORO TRA STUDIO COPPOLA E STUDIO MONTANARO

SI è tenuta ieri ad Ostuni la convention di presentazione dell’aggregazione degli studi di Consulenza del Lavoro: Studio Coppola e Studio Montanaro,

L’evoluzione del sistema economico e le dinamiche di ottimizzazione dei servizi impegnano ogni impresa e, conseguentemente, ogni studio professionale che alla stessa eroga servizi. In tale ottica ed a valle di un lungo percorso di confronto, gli studi hanno deciso di aggregarsi per affrontare in modo più strutturato i servizi e le attività da fornire al tessuto imprenditoriale di Ostuni e della sua area geografica di riferimento, posta al nord della provincia di Brindisi.

Dichiarazioni di Dario Montanaro ed Anna Coppola: “i nostri studi professionali erogano servizi di consulenza del lavoro alle imprese da due generazioni. In questi anni le nostre iniziative professionali sono sempre state improntate all’accompagnamento e supporto alla crescita del sistema produttivo locale, affiancando imprenditori di successo che hanno sempre avuto nel consulente del lavoro una consulenza tecnica ma anche un supporto strategico e direzionale”

Per questa ragione lo Studio Montanaro ha valutato la crescita della propria organizzazione inserendosi nella ormai consolidata e diffusa tendenza di strutturazione delle attività professionali, creando organizzazioni presenti nei territori, più strutturate ed in grado di fornire servizi e supporto alle imprese, di alta qualità.

Lo studio Montanaro ha sede a Latiano, Lecce, Bari, Roma ed adesso anche ad Ostuni.